Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 2 Verletzte beim Abbiegeunfall

Niederhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Freitag gegen 19.30 Uhr kam es zum Unfall auf der L400 bei Niederhausen an der Appel in Richtung Münsterappel, bei dem 2 Fahrzeugführer verletzt wurden. Der 20-jährige Fahrer eines PKW´s wollte nach links in einen Feldweg abbiegen. Ein 38-jähriger wollte den Abbieger überholen und kollidierte mit ihm. Beide wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Fahrbahn musste zeitweise gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell