Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen- Schwerer Verkehrsunfall/ 80 Jahre alte Frau aus Geldern verletzt

Straelen (ots)

Am Montagmittag (11. Mai 2020) gegen 12.50 Uhr kam eine 80-jährige Frau aus Geldern aus bislang ungeklärter Ursache auf der B 58 (Xantener Straße) kurz nach der Einmündung Vossumer Straße in Richtung Straelen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Nachdem die Feuerwehr die Fahrerin aus dem VW UP befreien konnte, wurde sie schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die B 58 wurde zwischen der Vossumer Straße und der Arcener Straße bis 14:30 Uhr voll gesperrt. Der polizeiliche Opferschutz übernahm die Verständigung und Betreuung der Angehörigen.(AS)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell