Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auf Dach der alten Kinderklinik gestiegen - zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Heidelberg (ots)

Am Samstag kurz vor 18.30 Uhr entdeckte der Sicherheitsdienst der Uniklinik auf dem Dach der alten Kinderklinik im Neuenheimer Feld zwei Personen, worauf die Polizei verständigt wurde. Zusammen mit zwei Besatzungen der Polizeihundeführerstaffel wurde das 12-stöckige Gebäude durchsucht. In einem Raum im Erdgeschoss wurden zwei Tatverdächtige, ein 37-jähriger Mann und eine 27-jährige Frau festgestellt und vorläufig festgenommen. Die Frau gab an, dass man sich zum Fotografieren auf das Dach des Gebäudes begeben hatte. Die Scheibe der Eingangstüre war mit einem Stein eingeschlagen worden, wie sich herausstellte war dies bereits zu einem früheren Zeitpunkt geschehen. Gegen die beiden Personen ermittelt das Polizeirevier Heidelberg-Nord nun wegen Hausfriedensbruch.

