Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Fahrlach: Gartenhüttenbrand in Kleingartenanlage - ca. 20.000 Euro Sachschaden

Mannheim (ots)

Bei einem Brand von Gartenhütten am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr in einer Kleingartenanlage in der Pfingstweidstraße brannte eine Gärtenhütte mit Anbau völlig nieder. Eine weitere Gartenhütte auf dem Nachbargrundstück wurde ebenfalls in Leidenschaft gezogen. Der Brandschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Schon bei der Anfahrt war von Weitem eine Rauchwolke zu sehen. Die Berufsfeuerwehr Mannheim löschte den Brand mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren aus Neckarau und Friedrichsfeld. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Mannheim-Neckarau übernommen.

