Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sankt Leon-Rot/Rhein-Neckar-kreis: Küchenbrand

Sankt Leon-Rot (ots)

Zu einem Küchenbrand kam es am 02.05.2020 gegen 14:10 im Ortsteil Sankt Leon in der Marktstraße. Dort entzündete sich aus bislang unbekannter Ursache eine Fritteuse. Der Brand griff dann auf die Küche über. Das Feuer konnte schließlich durch die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren gelöscht werden. Zwei Anwohner erlitten leichte Rauchgasvergiftungen, konnte aber nach ambulanter Behandlung in einem Rettungswagen wieder zu ihren Familien zurückkehren. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

