Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6/Ketsch: Bei voller Fahrt Reifen geplatzt - Fahrer leicht verletzt

BAB 6/Ketsch (ots)

Ein 51-jähriger Mann fuhr am Freitag gegen 12 Uhr mit seinem Audi auf der BAB 6 von Mannheim in Richtung Heilbronn. Auf Höhe der Ortschaft Ketsch platzte ihm bei voller Fahrt auf dem linken Fahrstreifen ein Reifen seines Pkws, wodurch er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Fahrzeug schleuderte nach rechts quer über die anderen Fahrstreifen, rutschte neben der Fahrbahn eine Böschung entlang und krachte anschließend in die Leitplanke. Glücklicherweise kam es zu keiner Kollision mit anderen Fahrzeugen. Der Mann wurde den Unfall nur leicht verletzt. An seinem Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

