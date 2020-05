Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Unbekannte brechen in Wohnung ein und entwenden Fahrzeug - Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten Unbekannte bei einem Einbruch in der Jägerstraße einen Schlüsselbund und damit den vor dem Haus geparkten Hyundai des Bewohners. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4585871

Am Freitagmorgen wurden Beamte des Polizeireviers-Käfertal um 10:50 Uhr in der Dürkheimer Straße Kreuzung Nauheimer Straße auf einen beschädigten Pkw auf dem Gehweg aufmerksam. Das Licht des totalbeschädigten Fahrzeugs war angeschaltet und die Airbags waren ausgelöst. Eine Überprüfung ergab, dass es sich dabei um den zuvor entwendeten Hyundai aus der Jägerstraße handelt. An diesem waren andere Kennzeichen angebracht worden, die in der Zeit von Donnerstag auf Freitag Am Rebstock entwendet wurden. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der Hyundai am frühen Freitagmorgen mit überhöhter Geschwindigkeit aus der Mannheimer Straße kommend in die Neustadter Straße und stieß dabei gegen eine Litfaßsäule. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher und stellte den Pkw auf dem Gehweg in der Dürkheimer Straße ab. Eine Zeugin will in diesem Zusammenhang zwei junge Männer beobachtet haben, die gegen 5 Uhr aus dem verunfallten Fahrzeug flüchteten. Diese können wie folgt beschrieben werden: männlich, schlank, zwischen 20 und 30 Jahren, südländischer Phänotyp.

Zeugen des Unfallgeschehens oder Hinweisgeber, werden weiterhin gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Ermittler Kriminalpolizei zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell