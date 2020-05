Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Unbekannte brechen in Wohnung ein und entwenden Fahrzeug

Mannheim-Käfertal (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gelangten Unbekannte durch das Küchenfenster in ein Einfamilienhaus in der Jägerstraße. Die Einbrecher nahmen einen Schlüsselbund an sich, an dem unter anderem der Fahrzeugschlüssel für einen Hyundai angebracht war. Mit diesem entwendeten sie den auf der Straße geparkten Pkw, in dem sich der Geldbeutel des Besitzers mit Pass, Führerschein und Bankkarte befand. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unbekannt. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Strickler

Telefon: 0621 174-1103

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell