Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung an parkenden Fahrzeugen - Polizei sucht Zeugen

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte haben am Donnerstagabend gegen 23.20 Uhr in der Kirchstraße an bislang sieben geparkten Fahrzeugen erheblichen Schaden angerichtet. Sie schlugen an den PKWs den Außenspiegel ab und warfen eine Topfpflanze auf die Motorhaube eines Fiats. Zeugen, die Angaben zu den Unbekannten oder zum Vorfall geben können und weitere Geschädigte, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06201/1003-0 mit dem Polizeirevier Weinheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Strickler

Telefon: 0621 174-1103

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell