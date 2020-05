Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Motorrollers

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag gegen 14 Uhr ereignete sich auf der St. Ilgener Straße ein Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Rollerfahrer hielt an der Kreuzung Wilhelm-Haug-Straße hinter einem LKW an. Ohne erkennbaren Grund soll der 51-jährige LKW-Fahrer zurückgesetzt und hierbei den Roller beschädigt haben. Über die Höhe des Sachschadens kann noch keine Aussage getroffen werden. Personen blieben glücklicherweise unverletzt. Da der LKW-Fahrer den Unfallhergang bestreitet, werden unabhängige Zeugen gesucht. Diese sollen sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter der Rufnummer 06222/5709-0 in Verbindung setzen.

