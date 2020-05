Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Dieb von Zeugen verfolgt und festgenommen - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Bergheim (ots)

Ein flüchtender Dieb wurde am Donnerstagvormittag im Stadtteil Bergheim von einem Zeugen verfolgt und festgenommen. Der Zeuge wurde in der Bergheimer Straße vor einem Drogeriemarkt von einer Person angerempelt, die anschließend davonrannte. Eine weitere Person rief dem Flüchtenden, der offenbar einen Diebstahl begangen hatte, hinterher. Der Zeuge folgte dem mutmaßlichen Dieb schließlich und konnte ihn schließlich in der Vangerowstraße schließlich vorläufig festnehmen und der Polizei übergeben. Der Festgenommene wurde nach Feststellung seiner Personalien und Abschluss der weiteren polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 zu melden.

