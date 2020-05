Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: 31-jähriger Rollstuhlfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Heidelberg-Bergheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend im Stadtteil Bergheim stürzte ein 31-jähriger Rollstuhlfahrer und wurde leicht verletzt. Ein 52-jähriger Audifahrer war kurz nach 18 Uhr auf dem linken Fahrstreifen des Czernyrings stadtauswärts unterwegs. Aufgrund eines Baustelle entschloss sich dieserm jedoch, nach rechts in die Blücherstraße abzubiegen. Hierzu beschleunigte er, um ein Fahrzeug auf der rechten Spur noch zu überholen und bog anschließend nach rechts in die Blücherstraße ab. Dabei übersah er einen Rollstuhlfahrer, der auf dem Radweg in Richtung Czernybrücke unterwegs war. Der 31-jährige Fahrer des Elektrorollstuhls konnte zwar noch bremsen, stürzte aber mit seinem Rollstuhl und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher fuhr zunächst weiter, konnte jedoch wenig später an der Kreuzung zur Gneisenaustraße festgestellt und angehalten werden. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des Unfallverursachers. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.

