Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/ BAB 6: Rechts überholt, Unfall verursacht und anschließend abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim/ BAB 6 (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte ein unbekannter Autofahrer am Donnerstagnachmittag auf der A 6 bei Mannheim. Der Unbekannte war kurz nach 15 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Zwischen den Autobahnkreuzen Viernheim und Mannheim überholte er verbotswidrig rechts einen auf der linken Spur fahrenden BMW und scherte nach dem Überholvorgang wieder vor dem BMW ein. Dabei schnitt er diesen, sodass dieser nach links ausweichen musste. Dessen 27-jährige Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle den BMW und prallte in die linken Leitplanken. Der Überholende fuhr einfach weiter. Der BMW war nach dem Zusammenprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich nach Auskunft des Geschädigten um einen weißen Audi mit roten Kennzeichen gehandelt haben. Über dessen Fahrer liegen keine Informationen vor.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Mannheim, Tel.: 0621/ 47093-0 zu melden.

