Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim: Stark alkoholisierter Autofahrer kracht in Metallzaun

Eppelheim (ots)

Ordentlich "getankt" hatte am späten Donnerstagnachmittag ein 54-jähriger Autofahrer, als er sich nach einem Verkehrsunfall einem Alkoholtest unterziehen musste. Über 2,6 Promille veranlassten die unfallaufnehmenden Beamten, eine Blutentnahme anzuordnen und den Führerschein sicherzustellen. Was war geschehen: Der 54-Jährige war gegen 17.40 Uhr, mit seinem Fahrzeug von der Mozartstraße in die Spitalstraße abgebogen, dabei nach links von der Fahrbahn abgekommen und anschließend in den Metallzaun eines Anwesens gekracht. Zaun und Auto wurden dabei stark beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen hatten den Unfall beobachtet und die Polizei gerufen.

