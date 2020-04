Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und leicht verletzter Person

Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkws kam es am Mittwochabend gegen 18:40 Uhr auf der K4120 zwischen Heiligkreuzsteinach und Wilhelmsfeld. Der 24-jährige Unfallverursacher war von Vorderheubach kommend in Richtung Wilhelmsfeld unterwegs und bog beim Wanderparkplatz "Potsdamer Platz" auf die K4122 ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer aus Richtung Wilhelmsfeld kommenden 49-jährigen Frau, wodurch es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Die Frau verletzte sich durch den Unfall leicht und wurde mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus transportiert. Beide Fahrzeuge waren derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Es entstand Sachschaden von etwa 30.000 Euro.

