Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet - zwei Fahrzeuge abgeschleppt

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 9 Uhr im Dossenheimer Weg zur Kreuzung der Edelsteinstraße. Ein 28-jähriger Mann befuhr mit seinem Opel Kleinbus den Dossenheimer Weg in Richtung Großer Mönch. An der Kreuzung der Edelsteinstraße missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden Krankenwagen, wodurch es zur Kollision kam. Glücklicherweise wurden weder die beteiligten Fahrzeugführer, noch der transportierte Patient verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

