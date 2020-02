Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200223 - 0182 Frankfurt-Nordend: Straßenraub

Frankfurt (ots)

(fue) Am Samstag, den 22. Februar 2020, gegen 03.20 Uhr, ging ein 19-jähriger Frankfurter zu Fuß durch die Münzenberger Straße. Dort, in Höhe der Hausnummer 12, wurde er von zwei unbekannten Tätern angerempelt. Man riss ihm seine in einer Box befindlichen Apple Airpods aus der Hand und forderte ihn unter Androhung von Schlägen zur Herausgabe seines Bargeldes auf.

Nachdem der Geschädigte seine Geldbörse übergeben hatte, durchsuchte sie der Täter und warf alle EC-Karten und Ausweispapiere auf den Boden. Die Geldbörse mit dem darin enthaltenen Bargeld behielt er. Danach flüchteten die beiden Räuber in Richtung der Friedberger Landstraße. In der Geldbörse befand sich ein Bargeldbetrag in Höhe von etwa 120 EUR.

Täterbeschreibung:

1. Täter: Etwa 22 Jahre alt und 180-190 cm groß. Nordafrikanisches Erscheinungsbild, normale Statur. Insgesamt dunkel gekleidet, sprach akzentfreies Deutsch. 2. Täter: Etwa 22 Jahre alt und 170-180 cm groß. Nordafrikanisches Erscheinungsbild, normale Statur, Insgesamt dunkel gekleidet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell