POL-F: 200221- 0180 Frankfurt - Heddernheim: Verkehrshinweise zu "Klaa Paris"

(ker) Am Dienstag, den 25. Februar 2020 findet ab 14:31 Uhr im Stadtteil Heddernheim der 181. traditionelle Fastnachtsumzug der Zuggemeinschaft "Klaa Paris e.V." statt.

Der Umzug wird aus circa 1.500 Teilnehmern bestehen. Je nach Witterung werden bis zu 100.000 Zuschauer erwartet. Das diesjährige Zugmotto lautet:

"Alle Narren wissen dies, Wechsel nun in Klaa Paris".

Anlässlich des Fastnachtsumzuges werden die Zufahrtsstraßen zum Stadtteil am 25. Februar 2020 bereits ab 12.00 Uhr gesperrt. Es wird empfohlen, den Stadtteil Heddernheim weiträumig zu umfahren. Die Hauptverkehrsachse Dillenburger Straße wird zwischen der Rosa-Luxemburg-Straße und über die Maybachbrücke hinweg bis zu "Am Weißen Stein" in beiden Richtungen vollgesperrt.

Die Polizei rät daher allen Besuchern dringend, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, da es rund um den Veranstaltungsort bis in die späten Abendstunden, umfangreiche Straßensperren für den Autoverkehr geben wird.

Die Strecke des Fastnachtsumzuges verläuft wie schon im vergangenen Jahr durch folgende Straßen:

In der Römerstadt > Alt Heddernheim > Heddernheimer Landstraße > Dillgasse > Brühlstraße > Hessestraße > Heddernheimer Landstraße > Domitianstraße > Cohausenstraße > Mark-Aurel-Straße > Heddernheimer Landstraße > Oranienstraße > Habelstraße bis Antoninusstraße.

Die Sperrmaßnahmen werden nach und nach, bis spätestens gegen 22.00 Uhr, wieder aufgehoben.

Über den Twitterkanal @Polizei_Ffm (#HelauFfm), wird die Frankfurter Polizei die Besucher zusätzlich aktuell von "Klaa Paris" informieren.

