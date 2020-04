Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet - eine Person leicht verletzt

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von knapp 7.000 Euro kam es am Mittwochmittag gegen 13:40 Uhr in Weinheim. Der 81-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem Opel Zafira den Dornbachweg in Richtung Sportschützenverein und übersah an der Kreuzung zur Weinbergstraße eine von rechts kommende 24-Jährige mit ihrem Smart. Der Smart war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die junge Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt, musste aber nicht medizinisch versorgt werden.

