Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/BAB 6: Rücksichtslos rechts überholt, Unfall verursacht und geflüchtet

Dashcam überführt Verkehrsrowdy

Dielheim/BAB 6 (ots)

Am Mittwoch kam es auf der BAB6 zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg in Höhe Dielheim zu zähfließendem Verkehr in der dortigen Baustelle in Fahrtrichtung Mannheim. Ein 76-jähriger Mann befuhr zu diesem Zeitpunkt den linken der beiden Fahrstreifen mit seinem Opel. Nachdem er von einem hinter ihm fahrenden Renault Kleinlaster mehrfach die "Lichthupe" gezeigt bekommen hatte, überholte ihn der Kleinlaster schließlich verbotswidrig und rücksichtslos auf der rechten Spur und rammte ihn beim Wiedereinscheren nach links. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Kleinlaster unbeirrt weiter. Glücklicherweise wurde der Unfallhergang durch die "Dashcam" eines Zeugen aufgenommen. Der flüchtige Fahrer konnte somit durch die Autobahnpolizei Walldorf ermittelt werden. An dem Opel entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

