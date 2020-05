Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrradfahrer verletzt sich bei Sturz schwer; Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Ein 81-jähriger Radfahrer wurde am Mittwoch, gegen 17.40 Uhr, von einem Zeugen auf dem Radweg in der Theodor-Heuß-Anlage, beim Carl-Benz-Stadion, auf dem Boden liegend aufgefunden. Der Mann war offenbar gestürzt und hatte sich eine blutende Wunde am Kopf zugezogen. Wie sich später bei der Untersuchung in einer Klinik herausstellte, hatte der 81-Jährige eine schwere Kopfverletzung erlitten, die nach wie vor intensivmedizinischer Versorgung bedarf. Da der Hergang des Unfalls derzeit noch nicht gänzlich geklärt ist, werden weitere Zeugen gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

