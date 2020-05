Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Hochstätt: Motorrollerfahrer verursacht Unfall und haut anschließend ab - Zeugen gesucht

Mannheim-Hochstätt (ots)

Ein unbekannter Motorrollerfahrer verursachte am Donnerstagabend im Stadtteil Hochstätt einen Verkehrsunfall, bei dem ein 6-jähriges Mädchen leicht verletzt wurde. Einer Polizeistreife fielen gegen 21.30 Uhr in der Straße "Kieselgrund" zwei Motorroller-Fahrer auf, die ohne Schutzhelm unterwegs waren. Beim Erblicken des Streifenwagens fuhr der Rollerfahrer in die Rohrlachstraße, kreuzte den Parkstreifen und fuhr schließlich auf dem Gehweg entlang der Rohrlachstraße weiter. Mehrere dort befindliche Fußgänger wurden dadurch gefährdet. Eine Zeugin musste ein 6-jähriges Mädchen ruckartig zur Seite ziehen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei zog sich die 6-Jährige leichte Verletzungen zu. Der Rollerfahrer fuhr einfach weiter und bog zwischen die Häuserreihen ab. Den Roller stellte er schließlich vor einem Anwesen in der Rohrlachstraße ab und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Die Beamten verfolgten den Flüchtigen zunächst, verloren ihn jedoch aus den Augen.

Der Motorroller wurde sichergestellt.

Zeugen des Vorfalls, die sachdienliche Hinweise zu dem flüchtenden Rollerfahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

