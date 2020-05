Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugbrand - Polizei sucht Zeugen

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Polizei und Feuerwehr wurde am frühen Freitagmorgen der Brand eines Fahrzeugs in Dossenheim gemeldet. Ein Mercedes, der auf einem Parkplatz in der Bergstraße abgestellt war, war kurz nach vier Uhr aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache in Brand geraten. Obwohl die Feuerwehr Dossenheim den Brand rasch löschen konnte, brannte der Innenraum des Mercedes vollständig aus. Durch die Flammen wurden zwei weitere, in der Nähe abgestellte Fahrzeuge, leicht beschädigt. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde festgestellt, dass an dem Mercedes offenbar zuvor eine Fahrzeugscheibe eingeschlagen worden war.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell