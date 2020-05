Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Kurve nicht gekriegt - Unbekannter verursacht Sachschaden und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Von Mittwoch auf Donnerstag beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mehrere Absperrgitter, die in einer Baustelle im Kurvenbereich in der Schulze-Delitzsch-Straße aufgestellt waren und flüchtete. Die geschädigte Baufirma begutachtete den entstandenen Schaden vor Ort und schätzte diesen auf ca. 1000,- Euro. Zum selben Zeitpunkt wurden ähnliche Beschädigungen an einem Grundstückszaun in der Raiffeisen Straße festgestellt. Diese waren vermutlich beim Ein- und Ausparken durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer entstanden. Hier beläuft sich der Sachschaden auf ca. 3000,- Euro. Ob beides zusammenhängt, ist Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. Hinweise auf den oder die Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Ladenburg unter der Rufnummer 06203/9305-0 entgegen.

