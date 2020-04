Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Haustür - Zeugen gesucht

Diebstahl von SUV - Zeugen gesucht

Vogelsbergkreis (ots)

Sachbeschädigung an Haustür - Zeugen gesucht

Alsfeld - In der Nacht auf Mittwoch (29.04.), gegen 1 Uhr, traten Unbekannte die Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Roßmarkt" ein. Es entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro. Wer Hinweise zu den Tätern machen kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von SUV - Zeugen gesucht

Grebenhain - Am Mittwoch (29.04.), gegen 17 Uhr, stahlen Unbekannte in der Straße "Am Lindich" ein schwarzes Hyundai SUV (IX55) mit dem amtlichen Kennzeichen VB-ND 2618. Das Auto war auf einem Privatgrundstück abgestellt und hatte einen Wert von circa 5.500 Euro. Wer verdächtige Personen beobachtet hat oder Hinweise zum Verbleib des SUV geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Patrick Bug Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

