Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, AK Viernheim - Pkw kippt bei Unfall auf die Seite

Mannheim (ots)

Am 01.05.2020, um 10.46 Uhr, kam es am Kreisel des AK Viernheim, BAB 6 / BAB 659, Abfahrt Fahrtrichtung Weinheim, zu einem Unfall. Ein 40-jähriger Viernheimer geriet mit seinem Pkw-Anhänger-Gespann aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn ins Schlingern. In der Folge drehte sich das Gespann auf der Fahrbahn um 180 Grad und landete letztlich seitlich im Grünstreifen, wobei der Pkw noch auf die Fahrerseite kippte. Der 40-jährige konnte selbständig aus dem KIA herauskommen, er blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Zur Bergung des Pkw und des leeren Anhängers musste die Fahrbahn in Richtung Weinheim kurzfristig gesperrt werden, wobei sich keine größeren Verkehrsbehinderungen ergaben.

