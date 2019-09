Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 17-jähriger Schuhedieb ertappt

Koblenz (ots)

Der Jugendliche wurde am Mittwoch, 04.09.2019 um 15.30 Uhr beim Diebstahl von Schuhen im Wert vom 135 Euro in einem Warenhaus in der Löhrstraße in Koblenz erwischt. Da er nicht bereit war, seine Personalien anzugeben, wurde die Polizei hinzugerufen. Diesen gegenüber gab er dann bereitwillig seine Daten preis. Bei der Durchsuchung der Person und seines Rucksacks nach weiterem Diebesgut wurde ein Grinder mit Anhaftungen von Marihuana aufgefunden und sichergestellt.

