Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Mofa-Fahrer schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am frühen Morgen, gegen 04:40 Uhr, wurde ein 62-jähriger Mofa-Fahrer aus Haltern am See bei einem Verkehrsunfall auf der Weseler Straße schwer verletzt. Ein ebenfalls 62-jähriger Halteraner wollte mit seinen Pkw auf der Weseler Straße wenden. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Mofa-Fahrer. Er zog sich mehrere Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand 10.000 Euro Sachschaden. Während der Unfallaufnahme musste die Weseler Straße kurzzeitig gesperrt werden.

