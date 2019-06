POL-RE: Recklinghausen: Mobiltelefon geraubt

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ein unbekannter Mann hat am frühen Abend (18:30 Uhr) einem 30-jährigen Recklinghäuser an der Dortmunder Straße gewaltsam das Mobiltelefon entwendet. Der Geschädigte wartete an einer Bushaltestelle, als ein Mann aus einem silbernen Pkw ausstieg und ihm das Telefon aus der Hand riss. Anschließend stieg er wieder in das Fahrzeug ein und wies den Fahrer an loszufahren. Der 30-jährige konnte das Kennzeichen des Pkw ablesen. Personenbeschreibung: Mann, ca. 175cm groß, normale Figur, Glatze, Vollbart.

Hinweise geben Sie bitte dem zuständigen Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111.

