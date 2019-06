Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Im Zeitraum von Samstag 17:00 Uhr bis Sonntag 13:00 Uhr hebelten unbekannte Täter einen Büroraum an der Lülfstraße auf. Aktuell können noch keine Angaben zur Beute gemacht werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden.

Haltern am See

Im Zeitraum zwischen Sonntagvormittag und Mittwochmittag hebelten unbekannte Täter ein Fenster zu einem Bürogebäude an der Flaesheimer Straße auf. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten. Entwendet wurde ein Möbeltresor mit unbekanntem Inhalt. Außerdem wurde ein Schlüssel entwendet. Mit dem Schlüssel wurde ein nahegelegenes Bistro widerrechtlich geöffnet. Hinweise auf die Täter konnten bisher nicht erlangt werden.

Bottrop

In der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter in die Büroräume einer Firma an der Hiesfelder Straße ein. Hier flexten sie einen Tresor auf, in dem Akten gelagert wurden. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. Insgesamt entstand 10.000 Euro Sachschaden.

Castrop-Rauxel

Am Morgen, gegen 08:00 Uhr, brach ein unbekannter Täter zwei Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus an der Erfurter Straße auf. Entwendet wurden die Vorhängeschlösser der beiden Kellerräume und Pfandflaschen. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Einbrüchen erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter 0800 2361 111.

