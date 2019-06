Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Mittwoch, in der Zeit von 12 bis 13 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Straße Am Lamperfeld einen geparkten lilafarbenen VW Caddy an und flüchtete. Am VW entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Marl

Auf einem Parkplatz an der Glatzer Straße fuhr der Fahrer einen unbekannten Fahrzeugs in der Zeit von Dienstag, 17 Uhr bis Mittwoch, 13.30 Uhr, einen geparkten silberfarbenen Skoda an. Dabei entstand 1.500 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Herten

1.000 Euro entstand bei einer Unfallflucht auf der Bahnhofstraße. In der Zeit von Mittwoch, 20 Uhr bis Donnerstag, 7.15 Uhr, fuhr hier der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs, wahrscheinlich einem Lastwagen, gegen das Dach eines Wohnhauses. Es entstand 1.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Dorsten

Heute Mittag fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Straße Surick einen geparkten braunen Peugeot Expert an und flüchtete. Der Geschädigt hörte gegen 12.30 Uhr einen Knall. Als er dann nachschaute, war der Unfallverursacher bereits nicht mehr da. Der Peugeot wurde vorne rechts beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Hinweis erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate in Gladbeck (für die Städte Dorsten, Marl und Bottrop) und Herten (für die Stadt Herten) unter Tel. 0800/2361 111.

