Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Unbekannte heben Kanaldeckel aus und verursachen Unfall verursacht - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag hoben ein oder mehrere Unbekannte einen Gully-Deckel in der Rheingoldstraße aus und legten diese in den Gleisbereich der Straßenbahnlinie.

Um kurz nach 4 Uhr fuhr ein Streifenwagen des Polizeireviers Mannheim-Neckarau auf der Rheingoldstraße, dabei wurde der geöffnete Kanal überfahren. Am Polizeifahrzeug entstand dadurch erheblicher Sachschaden im Bereich der Hinterachse, sodass dieses anschließend abgeschleppt werden musste. Die Beamten blieben glücklicherweise unverletzt. Durch den abgelegten Gully-Deckel im Gleisbereich bestand erhebliche Gefahr für den Schienenverkehr, weshalb dieser umgehend entfernt wurde.

Der Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in dem Straßenverkehr aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Zeugen, die das Herausheben des Gully-Deckels beobachtet haben oder Hinweisgeber, werden gebeten, sich unter 0621 833970 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

