Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Grundschule

Nörvenich (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Mittwoch in die Gemeinschaftsgrundschule in Eschweiler über Feld ein. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Gegen Mitternacht begaben sich zwei oder mehrere Unbekannte auf das Schulgelände an der Josefstraße, nachdem sie ein Tor aufgehebelt hatten. Auf der Rückseite des Gebäudes angekommen, hebelten sie zwei Fenster auf und stiegen in die dahinter liegenden Klassenräume ein. In einem Raum gelang es ihnen, die Tür zum Flur aufzuhebeln, wodurch sie in den weiteren Gebäudekomplex gelangten. Nach dem gewaltsamen Öffnen weiterer Türen und Schränke machten sich die Täter an Tresoren zu schaffen. Letztendlich konnten sie Bargeld an sich nehmen und damit in unbekannte Richtung entkommen.

Die Polizei sicherte Spuren der Einbrecher und nahm die Ermittlungen auf. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge werden an die Leitstelle der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 erbeten.

