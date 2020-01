Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemitteilung vom 07.01.2020/12.04 Uhr

Reutlingen (ots)

In der heutigen Pressemitteilung hatte sich in dem Artikel mit der Überschrift "In Firmengebäude eingebrochen" ein Fehler eingeschlichen. Der Einbruch ereignete sich nicht in Pfullingen, sondern in Eningen. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen. Bitte verwenden Sie die nachfolgende, korrigierte Version:

Eningen (RT): In Firmenräume eingebrochen

Auf Bargeld abgesehen hatte es ein noch unbekannter Täter, der zwischen Freitag, 15 Uhr, und Dienstagmorgen, 6.45 Uhr, in die Räume einer Firma in der Reutlinger Straße eingebrochen ist. Der Eindringling gelangte nach dem Aufhebeln einer Tür in das Gebäude. Auf der Suche nach Beute öffnete er auch im Inneren in mehreren Stockwerken weitere Türen gewaltsam, sodass der entstandene Sachschaden auf einige tausend Euro geschätzt wird. Mit aufgefundenem Münzgeld machte sich der Unbekannte wieder aus dem Staub. Die Tat wurde bei Geschäftsbeginn entdeckt. Spezialisten der Kriminalpolizei waren zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt. (ak)

