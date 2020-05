Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Ziegelhausen: Küchenbrand, drei Personen vorsorglich in Klinik.

Heidelberg-Ziegelhausen (ots)

Der Berufsfeuerwehr Heidelberg wurde über Notruf am Samstagnachmittag gegen 16.35 Uhr ein Wohnungsbrand im Steinbachweg in Ziegelhausen gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte konnte eine dichte Rauchentwicklung ausgehend von der Erdgeschosswohnung festgestellt werden. Im Gebäude befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch der Bewohner der Erdgeschosswohnung, sowie zwei weitere Bewohner des Hauses im ersten Obergeschoss. Die drei Bewohner konnten durch die Feuerwehr aus dem Haus gebracht und dem Rettungsdienst übergeben werden. Sie wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in umliegende Kliniken gebracht. Da zunächst das Ausmaß des Brandes unbekannt war, wurde durch die Rettungsleitstelle ein Rettungshubschrauber eingesetzt, welcher einen Notarzt vor Ort brachte. Der Brand selbst konnte rasch durch die Feuerwehr bekämpft werden. Ersten Ermittlungen zu folge dürfte die Brandquelle im Bereich des Küchenherdes der Erdgeschosswohnung liegen. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 100.000 EUR. Während des Einsatzes kam es zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Weitere Ermittlungen zur Brandursache wurden durch das Polizeirevier Heidelberg-Nord aufgenommen.

