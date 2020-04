Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Dieb unterwegs

Rheine (ots)

An der Erich-Ollenhauer-Straße hat sich in der Nacht zum Mittwoch (29.04.2020) ein Dieb für die geparkten Autos interessiert. Am Morgen war zunächst festgestellt worden, dass sich eine unbekannte Person in einem an der Straße abgestellten VW aufgehalten hatte. Das Handschuhfach war geöffnet, der Innenraum durchsucht worden. Es wurde scheinbar nichts gestohlen. Zudem belegt eine Kameraaufzeichnung, dass der Dieb um 04.50 Uhr zu einem in einer Auffahrt geparkten PKW gegangen ist. Schließlich verließ er die Örtlichkeit jedoch, ohne diesen Wagen geknackt zu haben. Der Unbekannte trug eine dunkle Kapuzenjacke und eine kurze Hose. Er hatte sein Gesicht mit einem weißen Stoff vermummt und hatte einen Rucksack dabei. Er fuhr mit einem Fahrrad davon. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215. Sie fragt: Wer ist an der Erich-Ollenhauer-Straße gegen 04.50 Uhr auf den Unbekannten aufmerksam geworden?

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell