Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl

Rheine (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die an der Neuenkirchener Straße einen Diebstahl bemerkt haben. Unbekannte Täter sind in Höhe Schwedenstraße auf einem Grundstück zu einem Gabelstapler gegangen. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 16.30 Uhr und Dienstagmorgen (28.04.2020), 07.30 Uhr. An dem Gabelstapler entfernten sie eine daran gesicherte Gasflasche. Die 11-Kilogramm-Flasche nahmen die Täter mit. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

