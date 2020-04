Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, Diebstahl aus einem Fahrzeug

Mettingen (ots)

Am Mittwochmorgen (29.04.2020) ist die Polizei zur Friedrich-von-Schiller-Straße gerufen worden. In den Abend- oder Nachtstunden hatten sich dort unbekannte Täter Zugang zu einem PKW verschafft. Der Geschädigte konnte mitteilen, dass er den Wagen am frühen Abend gegen 17.45 Uhr an der Straße geparkt hatte. Als er am nächsten Morgen daran die ausgefahrenen Außenspiegel sah, ahnte er sofort nichts Gutes. Nun bemerkte er auch, dass die Beifahrertür etwas aufstand. Im Innenraum waren das Handschuhfach geöffnet und ausgeräumt sowie die Mittelkonsole durchsucht worden. Die Täter hatten eine Geldbörse samt Inhalt und eine kleine Dose mit Kleingeld gestohlen. Auf dem nahegelegenen Spielplatz wurden wenig später persönliche Papiere und Karten des Geschädigten in einem Mülleimer gefunden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell