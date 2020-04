Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in ein Lokal

Greven (ots)

Unbekannte Diebe haben bei einem Einbruch in ein Lokal am Grünen Weg verschiedene Getränke gestohlen. In der Zeit zwischen dem späten Montagabend (27.04.2020), 22.30 Uhr und Dienstagvormittag (28.04.2020), 11.00 Uhr, waren die Einbrecher über ein Fenster in die Pizzeria eingestiegen. In den Geschäftsräumen sahen sie sich nach Diebesgut um und nahmen schließlich die Getränke mit, Limonade und Wein. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch am Grünen Weg, Nähe Hansaring, geben können, Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell