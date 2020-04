Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Mülltonnenbrände

Rheine (ots)

In der Nacht von Montag (27.04.) auf Dienstag haben Unbekannte in der Innenstadt drei Mülltonnen in Brand gesteckt. Die ersten beiden Brände meldete ein Zeuge gegen 22.50 Uhr. Da standen eine Mülltonne am Marktplatz und eine auf der Marktstraße in Flammen. Die Feuerwehr konnte beide Brände löschen. Kurz nach Mitternacht, gegen 00.04 Uhr, bekam die Polizei einen weiteren Einsatz. Diesmal brannte eine Papiermülltonne in der Bültstiege. Auch diese konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Wie die Mülltonnen in Brand geraten sind, ist noch unklar. Wir suchen Zeugen, die in den angegebenen Zeiten etwas Auffälliges beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

