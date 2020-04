Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfall

Ochtrup (ots)

Am Montagabend (27.04.) ereignete sich gegen 18.05 Uhr auf der Bentheimer Straße ein Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten. Ein 41-jähriger Mann aus Ochtrup fuhr mit seinem Wagen aus Richtung Bad Bentheim kommend in Richtung Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 51 kam er aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab. Der Ochtruper geriet mit seinem Wagen auf den Grünstreifen, prallte gegen einen Baum und kam danach quer zur Fahrbahn zum Stillstand. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 5.500 Euro.

