Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Einbruchdiebstahl

Hopsten (ots)

In der Zeit von Sonntagabend (26.04.), 17.00 Uhr, bis Montagmorgen, 06.30 Uhr, sind Unbekannte in den Edeka-Markt an der Bunten Straße eingestiegen. Die Täter gelangten vermutlich mit einer Leiter auf das Dach und von dort in das Gebäude. Dort hielten sie sich in einem Büro auf. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Möglicherweise wurden die Täter gestört und verließen das Gebäude wieder. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

