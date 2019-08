POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 04.08.2019

Polizei Salzgitter

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:00 Uhr, meldete ein unbeteiligter Autofahrer einen Unfall auf der Kreisstraße 18. In der Gemarkung Edemissen war ein Mann aus Goslar mit seiner Mercedes C-Klasse alleinbeteiligt in den Grünstreifen neben der Fahrbahn gefahren. Ein Atemalkoholtest bei dem unverletzten 56-Jährigen zeigte den Grund dafür, er war mit 2,10 Promille deutlich alkoholisiert. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, weiter wurde der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Sachschäden entstanden nicht.

