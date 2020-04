Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Verkehrsunfallflucht

Lotte (ots)

Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Ein grauer VW Tiguan wurde vorne links an der Radabdeckung beschädigt. Der Unfall passierte entweder am Donnerstag (23.04.), in der Zeit von 10.00 bis 10.30 Uhr, auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes an der Bahnhofstraße oder am Freitag (24.04.) zwischen 15.00 und 15.30 Uhr. Zu dieser Zeit war der Pkw auf dem Parkplatz des Hagebaumarktes am Teichweg abgestellt. An dem VW sind weiße Fremdlackspuren gesichert worden. Der Schaden beträgt etwa 1.000 Euro. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise geben können, melden Sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell