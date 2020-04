Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag (26.04.), 20.15 Uhr, und Montagmorgen, 06.15 Uhr, ist es an der "Große Straße" zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein grauer Opel Astra, der auf dem Parkplatz des Elisabeth-Krankenhauses abgestellt war, wurde dabei an der Beifahrerseite stark beschädigt. Der Schaden liegt bei etwa 2.500 Euro. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

