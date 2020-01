Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Karlsruhe (ots)

(KA) Oberhausen-Rheinhausen - Haftbefehl gegen 84-Jährigen beantragt

Einen Haftbefehl gegen einen 84-Jährigen hat die Staatsanwaltshaft Karlsruhe beim zuständigen Amtsgericht beantragt. Nach den bisherigen Ermittlungen soll der 84-Jährige am frühen Dienstagmorgen in der gemeinsamen Wohnung in Oberhausen seine 81-Jährige Ehefrau getötet haben. Anschließend habe der 84-Jährige Medikamente und Alkohol - möglicherweise in suizidaler Absicht - zu sich genommen. Beide wurden durch Angehörige am Dienstagabend in der Wohnung gefunden. Von den hinzugerufenen Rettungskräften konnte nur noch der Tod der Frau festgestellt werden. Der 84-Jährige wurde, nach einer Erstversorgung vor Ort, in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Bruchsal übernommen.

