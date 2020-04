Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum - Müllcontainer an der Oberschule in Brand gesetzt

Ankum (ots)

Auf dem Gelände der Oberschule (Am Kattenboll) setzten Unbekannte am Donnerstagabend einen Müllcontainer in Brand. Anwohner bemerkten gegen 22 Uhr Rauchgeruch. Wenig später sahen sie vom Schulgelände Flammen emporsteigen und eine unbekannte Person weglaufen. Der Container wurde durch den Brand vollständig zerstört. Zudem wurde ein Busch in Mitleidenschaft gezogen. Hinweise in der Sache erbittet die Bersenbrücker Polizei, Telefon 05439/9690.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell