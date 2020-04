Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg - Sitzbank durch Feuer beschädigt - Zeugen gesucht

Bad Iburg (ots)

Am vergangenen Wochenende, zwischen Samstagabend (04.04.2020, 20 Uhr) und Sonntagmorgen (05.04.2020, 08 Uhr), trieben Unbekannte an der Aussichtsplattform Laeregge ihr Unwesen. Sie setzten bei einer Sitzgruppe zwei Bohlen einer Bank in Brand, wodurch diese derart beschädigt wurden, dass sie ausgetauscht werden müssen. Wer im Bereich der Plattform verdächtige Personen beobachtet hat, oder Hinweise zu der Sachbeschädigung geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bad Iburg, Telefon 05403/2285.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell