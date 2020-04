Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Kfz

Rheine (ots)

In der Zeit zwischen Montagabend (27.04.), 20.00 Uhr und Dienstagmorgen, 07.30 Uhr haben Unbekannte am Godehardweg die Heckklappe eines VW Transporters aufgebrochen. Aus dem Fahrzeuginnern entwendeten die Täter diverse Maschinen und Arbeitsmittel. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.150 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

