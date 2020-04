Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Brand gemeldet

Rheine (ots)

Nach einem Brand eines Papiermüllcontainers am Dienstagabend (28.04.2020) hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen ist bei dem Feuer in der Nähe des Kardinal-Galen-Ringes von einer Brandstiftung auszugehen. Es wird unter anderem geprüft, ob dieser Brand mit einem weiteren Containerbrand vom 18. April in unmittelbarer Nähe oder mit weiteren Bränden von Müllbehältnissen im Stadtgebiet in Verbindung stehen könnte. Wichtig sind für die Polizei Zeugen, die im unmittelbaren Bereich des Brandortes verdächtige Personen gesehen haben. Um 20.28 Uhr hatte es nach Zeugenangaben einen lauten Knall gegeben. Unmittelbar danach sahen sie Flammen aus dem Container aufsteigen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Das Behältnis ist vollkommen beschädigt worden. Zudem wurde eine Werbetafel beschädigt. Der Gesamtschaden liegt bei etwas über 1.000 Euro. Der 1100-Liter-Papiermüllbehälter stand am Kreisverkehr, im Zufahrtbereich des dortigen Parkhauses. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

